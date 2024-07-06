Дешам назвал причину, почему Франция на Евро не забивает голы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу результативности своей команды.

По словам специалиста, команда дошла до полуфинала, а это главный результат.

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"Я всегда буду защищать своих игроков. Причины разные. Мбаппе и Гризманн показывают не лучший футбол по сравнению с тем, на что они способны. Несмотря на это, мы дошли до этой стадии. Они должны помогать нам с эффективностью, а ее нам не хватает. Но футбол – командная игра.

Выйти в полуфинал без голов?... Но мы забили. Автогол – это тоже гол. Соперник тоже действовал не очень эффективно, хотя у них были шансы. Нам не нужно забивать много голов. Лучше не пропускать. Но я бы предпочел, чтобы мы больше забивали.

Мы должны больше забивать, я уже говорил. Это факт. Пока голов не хватает", - приводит слова тренера L’Équipe.

Ранее сообщалось, что Роналду установил антирекорд на чемпионате Европы-2024.

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