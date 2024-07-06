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Мюллер высказался о своем будущем в сборной Германии после Евро-2024

Бундестим вылетела с турнира после четвертьфинала.
Сегодня, 12:40
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Полузащитник Баварии Томас Мюллер поделился планами на будущее в составе немецкой сборной.

По словам 34-летнего игрока, вероятнее всего, он закончит играть за сборную после вылета с Евро-2024.

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"Очень вероятно, что это был мой последний матч за сборную Германии", -  приводит слова игрока Фабрицио Романо в Twitter

Мюллер выступает за сборную Германии с 2010 года. Он провел 131 матч, в которых забил 45 голов и сделал 41 ассист.

В четвертьфинале Германия уступила Испании (1:2). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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