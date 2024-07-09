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Саутгейт оценил шансы Англии выиграть Евро-2024

Наставник английской сборной высказался о поединке против Нидерландов в полуфинале.
Сегодня, 11:18
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча против национальной команды Нидерландов в рамках полуфинала чемпионата Европы-2024.

По словам специалиста, подопечные Рональда Кумана являются опасным соперником.

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"Третий полуфинал на крупных турнирах? Сейчас мы последовательно стучимся в дверь, и именно эта последовательность, в конце концов, обеспечит тот момент, который позволит нам переступить черту.

Нидерланды являются более качественной командой, чем те, с которыми мы играли до этого времени. В Нидерландах немного выше качество игры на определенных участках поля, и они имеют меньше возможностей для ошибок.

Нет ни одной причины, почему мы не можем обыграть одну команду в определенный вечер. Это кубковый турнир, может произойти что угодно".

Матч Англия - Нидерланды пройдет 10 июля. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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Источник: УЕФА

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