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Футбол

В футболе со следующего сезона будет введено новое правило

Изменения коснутся времени владения мячом голкипером и наказания за превышение лимита.
Сегодня, 20:35
IFAB внес изменения в футбольные правила / Getty Images
IFAB внес изменения в футбольные правила / Getty Images

В столице Северной Ирландии Белфасте состоялось ежегодное заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Как сообщает официальный сайт IFAB, организация единогласно приняла решение со следующего сезона внести изменения в пункт 12.2 футбольных правил о свободном ударе, который будет регулировать время владения мячом вратарями и наказание за превышение лимита его удержания.

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Согласно новой поправке, голкиперу будет позволено удерживать мяч не более восьми секунд. При этом арбитр будет использовать визуальный пятисекундный отсчет. Если вратарь не введет мяч в игру в отведенное время, судья назначит угловой удар в пользу команды соперника.

Сейчас голкиперу разрешено удерживать мяч не более шести секунд, а за превышение этого лимита назначается свободный удар.

Новые правила вступят в силу на Клубном чемпионате мира-2025, который стартует 14 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вратарь голкипер ifab

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