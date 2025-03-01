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Футбол

Таловеров стал лучшим игроком Плимута в игре против Ман Сити

Украинец провел великолепный поединок.
Вчера, 23:04

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Ман Сити не без труда одолел Плимут.

По окончании игры порталы SofaScore и WhoScrored выставили оценки игрокам команд. В составе «пилигримов» лучшим по версии WhoScored стал Максим Таловеров с оценкой 7.8, по версии SofaScore - Конор Азар с оценкой 8.0, а у Таловерова вторая лучшая оценка - 7.7

Помимо забитого мяча на счету Максима 6 выносов мяча, 1 заблокированный удар, 5 отборов, 1 перехват и 50% выигранных дуэлей.

Лучшим игроком в целом по версии обоих сайтов стал Кевин де Брюйне.

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