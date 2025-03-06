Экс-форвард Реала и Манчестер Сити завершил карьеру

Альваро Негредо завершил карьеру в 39 лет.

39-летний нападающий Альваро Негредо объявил о завершении футбольной карьеры.

Об этом испанец написал в своих социальных сетях. Негредо выложил прощальный ролик, подписав его "Спасибо за все, футбол".

Напомним, что Негредо выступал за Севилью, Валенсию, Реал и Манчестер Сити. Последним клубом форварда стал Вальядолид.

Кроме того, в составе сборной Испании Альваро Негредо стал чемпионом Европы-2012.

Ранее также сообщалось, что ФИФА может расширить ЧМ-2030.

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