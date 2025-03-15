Малиновский - лучший игрок Дженоа в игре с Лечче по версии WhoScored

В рамках 29-го тура Серии А Дженоа встретилась с Лечче и победила благодаря дублю из ассистов Малиновского.

Украинец стал одним из лучших игроков матча по версии статистического портала SofaScore и лучшим по версии WhoScored. Ему поставили 7.9 и 7.7 соответственно.

SofaScore поставил лучшую оценку Фабио Миретти (8.1), которому дважды ассистировал Руслан. WhoScored оценил игру Миретти на 7.6.

Напомним, что Малиновский провел юбилейную игру в Серии А.



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