Малиновский проводит юбилейный матч в Серии А

В рамках 29-го тура Серии А Дженоа встречается с Лечче.

Для украинца Руслана Малиновского этот поединок стал особенным. Хавбек проводит свой 150-ый поединок в рамках чемпионата Италии.

В составе «грифонов» Руслан сыграл 35 матчей, отметившись 4 мячами и тремя голевыми передачами. Еще 115 встреч он провел в футболке Аталанты, оформив 23 гола и 26 ассистов.

Напомним, в первом тайме матча против Лечче Малиновский оформил дубль из ассистов.

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