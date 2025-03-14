Малиновский отметился дублем из ассистов в первом же матче в основе после травмы
Руслан оформил две голевые на Фабио Миретти.
В рамках 29-го тура Серии А Дженоа встречается с Лечче.
На 16-ой минуте "грифоны" открыли счет в матче. Автором гола стал Фабио Миретти, а ассистировал ему Руслан Малиновский.
Миретти пробил "боковыми ножницами" в одно касание после элегантного заброса в исполнении Руслана.
В компенсированное к первому тайму время полузащитник снова ассистировал Миретти.
Видео второго ассиста Малиновского
Отметим, что украинец проводит первый матч в старте с сентября. На момент написания новости идет перерыв. Счет - 2:0.
Напомним, ранее сообщалось, что Виейра прокомментировал важность Малиновского для Дженоа.
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