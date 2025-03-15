Малиновский высказался о возвращении в старт после травмы

В рамках 29-го тура Серии А Дженоа встретилась с Лечче.

Для украинца Руслана Малиновского это был первый поединок в старте после травмы полученной 6 месяцев назад. Полузащитник поделился эмоциями от своего возвращения.

"Фанаты сегодня создали фантастическую атмосферу. Ежедневно в течение этого полугодия я думал о том, чтобы снова выходить на поле. Тренировки не способны заменить поединки при заполненных трибунах. Я горжусь тем, что могу играть за этот клуб.

Болельщики очень поддерживали меня в течение этого времени, они писали мне. Даже в городе во время прогулок они встречали меня и после этого я получал веру в то, что вернусь сильнее.

Я рад, я хочу быть рад и играть в футбол. Я хочу сделать поклонников Дженоа счастливыми. Я хочу играть в качественный футбол, развиваться, и, конечно, не страдать от травм".

Также хавбек высказался о дубле из ассистов.

"Лучше гол или ассист? Не хочу выбирать между этими вариантами. Миретти - хороший игрок, который разбирается в футболе, и когда я думал отпасовать ему, то увидел, что он уже может пробить

Когда футболист умный, он в правильный момент делает это движение, и получает этот пас тогда, когда это нужно. Это то, что мы готовили на этой неделе на тренировках: когда один подает мячи, а другой врывается в свободную зону. Так мы и создали эти забитые мячи", - резюмировал Руслан.

Напомним, что Малиновский провел юбилейный матч в Серии А.

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