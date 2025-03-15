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Футбол

Сын легенды Ливерпуля вызван в сборную Мальты

Джеймс Каррагер решил не идти по отцовским стопам.
Сегодня, 16:58
Джеймс Каррагер / Getty Images
Джеймс Каррагер / Getty Images

Защитник Уигана Джеймс Каррагер получил вызов в сборную Мальты.

22-летний футболист - сын легенды Ливерпуля Джейми Каррагера. Отец и сын недавно получили мальтийское гражданство, потому Джеймс смог получить вызов.

Стоит отметить, что мать и дедушка Джейми имеют мальтийское происхождение, так что он тоже мог играть за эту сборную, но выбрал Англию.

Джеймс же получил первый взрослый вызов в карьере, он может сыграть против сборных Финляндии и Польши на квалификации к чемпионату мира.

Ранее также легенда сборной Англии прокомментировал пенальти Альвареса.

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