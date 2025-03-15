Сын легенды Ливерпуля вызван в сборную Мальты
Джеймс Каррагер решил не идти по отцовским стопам.
Защитник Уигана Джеймс Каррагер получил вызов в сборную Мальты.
22-летний футболист - сын легенды Ливерпуля Джейми Каррагера. Отец и сын недавно получили мальтийское гражданство, потому Джеймс смог получить вызов.
Стоит отметить, что мать и дедушка Джейми имеют мальтийское происхождение, так что он тоже мог играть за эту сборную, но выбрал Англию.
Джеймс же получил первый взрослый вызов в карьере, он может сыграть против сборных Финляндии и Польши на квалификации к чемпионату мира.
Ранее также легенда сборной Англии прокомментировал пенальти Альвареса.
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