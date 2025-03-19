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Футбол

Лукаку высказался о своем возвращении в сборную и разговоре с Куртуа

Нападающий Бельгии пообщался со СМИ.
Вчера, 23:37       Автор: Василий Медвидь
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поговорил с прессой накануне игры против Украины.

Лукаку отметил, что каждому игроку команды надо меняться к лучшему

"Я каждый раз концентрируюсь на занятиях, на поединках. Я не очень люблю говорить. Для меня показатели команды - это гораздо важнее, чем говорить со СМИ, поэтому я никогда не приходил на пресс-конференции. Но сейчас ситуация немного изменилась, потому что надо становиться лучше нам всем. Я хочу показать команде пример - поэтому сейчас перед журналистами и отвечаю на вопросы.

После поражения от Франции мне было действительно грустно, я очень волновался. Когда мне позвонили и предложили вернуться в команду, я не смог сказать: «Нет». Я говорил с рядом исполнителей и тренером. Он предложил новый проект в национальной сборной - и я вернулся в команду. Евро у нас позади, мы не будем возвращаться к этому и говорить об этих проблемах, они были разными - связанные как с игрой, так и с атмосферой в команде. Но сейчас мы сконцентрируемся на завтрашнем матче".

Также Ромелу рассказал, что говорил с Куртуа о его возвращении в команду.

"Разговор с Тибо Куртуа? Перед тем, как с ним говорили из федерации, я уже знал все нюансы, знал все, что произошло. Все, что происходит в раздевалке, там и останется. Он пришел, всем объяснил, мы очень хорошо поговорили", - резюмировал Лукаку. 

Напомним, на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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