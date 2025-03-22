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Именитый промоутер прокомментировал смерть легендарного боксера

Боб Арум отреагировал на печальное событие.
Сегодня, 17:59       Автор: Василий Медвидь

Промоутер Top Rank Боб Арум прокомментировал смерть двукратного чемпиона в супертяжелом весе Джорджа Формана.

По словам Арума, потеря Формана сопоставима с потерей члена семьи.

"Джордж был прекрасным товарищем не только для меня, но и для всей моей семьи. Эта потеря сопоставима с потерей члена семьи, и из-за этого мы полностью опустошены", - сказал Арум.

Напомним, ранее о смерти Джорджа высказался Владимир Кличко.

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