Именитый промоутер прокомментировал смерть легендарного боксера

Промоутер Top Rank Боб Арум прокомментировал смерть двукратного чемпиона в супертяжелом весе Джорджа Формана.

По словам Арума, потеря Формана сопоставима с потерей члена семьи.

"Джордж был прекрасным товарищем не только для меня, но и для всей моей семьи. Эта потеря сопоставима с потерей члена семьи, и из-за этого мы полностью опустошены", - сказал Арум.

Напомним, ранее о смерти Джорджа высказался Владимир Кличко.

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