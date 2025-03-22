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"Он олицетворял все ценности": Кличко отреагировал на смерть Формана

Украинский экс-чемпион высказался о легенде бокса.
Сегодня, 12:42       Автор: Игорь Мищук
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на смерть легендарного боксера Джорджа Формана.

Украинец выразил соболезнования в связи с трагической новостью.

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"Большой Джордж" оставляет большую пустоту в мировой боксерской семье и за ее пределами.

Он олицетворял все ценности, которые делают "сладкую науку" такой уникальной. Он написал наши самые прекрасные страницы и установил величественный рекорд.

Мы никогда его не забудем. Соболезнования его семье, друзьям и поклонникам. Покойся с миром, чемпион", - написал Кличко в сети X.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на сохранение бокса в программе Олимпиады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Джордж Форман

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