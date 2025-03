"Он олицетворял все ценности": Кличко отреагировал на смерть Формана

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на смерть легендарного боксера Джорджа Формана.

Украинец выразил соболезнования в связи с трагической новостью.

"Большой Джордж" оставляет большую пустоту в мировой боксерской семье и за ее пределами.

Он олицетворял все ценности, которые делают "сладкую науку" такой уникальной. Он написал наши самые прекрасные страницы и установил величественный рекорд.

Мы никогда его не забудем. Соболезнования его семье, друзьям и поклонникам. Покойся с миром, чемпион", - написал Кличко в сети X.

“Big George” leaves a big void in the world boxing family and beyond. He embodied all the values that make “sweet science” so unique. He wrote our most beautiful pages and a magnificent record. We will never forget him. Condolences to his family, friends and fans. RIP champ ❤️ pic.twitter.com/sVHqKpid0u