"Внимательно следит за ситуацией": Промоутер высказался о возвращении Кличко

Функционер рассказал, что может заинтересовать украинца для возобновления карьеры.

Том Леффлер, бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, высказался о возможном возобновлении карьеры легендарным боксером.

По его словам, украинец следит за тем, что происходит в хэвивейте, и он не исключает его возвращения ради титульного боя.

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"Владимир внимательно следит за ситуацией в супертяжелом дивизионе, и если появится возможность сразиться за титул чемпиона и побить рекорд Джорджа Формана, я думаю, он бы ее серьезно рассмотрел.

Я знаю, что Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть его возвращение. Было бы здорово снова увидеть Владимира на ринге в этом году, если все получится.

Джозеф Паркер был одним из спарринг-партнеров Кличко, когда Владимир был чемпионом мира. У него тогда были отличные спарринг-партнеры мирового класса, так что либо Дюбуа, либо Паркер были бы для него отличными противниками. Как только он даст зеленый свет, я начну действовать.

В субботу будет больше информации о том, в каком направлении все это может пойти", - приводит слова Леффлера BoxingScene.

Ранее промоутер Александра Усика развеял все домыслы о бое с Владимиром Кличко.

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