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"Нет ничего невозможного": Экс-соперник Виталия поддержал идею возвращения Владимира Кличко

Шеннон Бриггс верит в успешное возобновление карьеры легендарным украинским боксером.
Сегодня, 17:55
Бриггс поддержал Кличко / Getty Images
Бриггс поддержал Кличко / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе и бывший соперник Виталия Кличко Шеннон Бриггс поделился своим мнением о возможном возобновлении карьеры его 48-летним братом Владимиром.

Американец, который в свое время сам также провоцировал и добивался боя с легендарным украинским боксером, считает, что тому по силам успешно вернуться в ринг, несмотря на возраст.

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"Нет ничего невозможного. Как мы знаем, человечество делало потрясающие вещи. Кличко - очень жесткий парень. Стать чемпионом мира в супертяжелом весе и сражаться за свою страну на войне, когда погибает так много людей. Он настоящий чемпион, действительно сильный человек. Это отлично для бокса.

Не секрет, что я бы хотел подраться с ним. Я ничего не отнимаю у него как у бойца и человека. Что за парень.

Вы можете взять старый автомобиль и отреставрировать его. Вы можете поставить новые колеса, новые свечи зажигания, новый аккумулятор, и этот автомобиль будет работать как новый. Это правда. Это то, что я ощущаю на себе.

Все возможно. Ты можешь повернуть время вспять. Возраст больше не играет роли", - приводит слова Бригсса Sky Sports.

Ранее бывший промоутер Владимира Кличко озвучил главный стимул для возобновления карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Шеннон Бриггс

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