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Футбол

Манчестер Юнайтед выбрал замену Магуайру

Английский гранд определился с приоритетной кандидатурой на усиление центра обороны.
Сегодня, 20:29       Автор: Антон Федорцив
Джарред Брентуэйт / Getty Images
Джарред Брентуэйт / Getty Images

Манчестер Юнайтед собрался продать 32-летнего защитника Гарри Магуайра. Вместо него манкунианцы планируют подписать центрбека ливерпульского Эвертона Джарреда Брентуэйта, утверждает TEAMtalk.

"Красные дьяволы" пытались продать ветерана в предыдущие трансферные окна. Однако на препятствии трансферу стали запросы Магуайра по поводу зарплаты. Зато за центрбека "ирисок" МЮ придется выложить ориентировочно 80 млн фунтов.

Воспитанник Карлайла Брентуэйт перебрался в Ливерпуль в 2020 году. С тех пор он провел 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. На правах аренды защитник играл за Блэкберн и нидерландский ПСВ.

К слову, английский Ливерпуль заинтересовался тремя футболистами Борнмута.

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