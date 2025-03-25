Манчестер Юнайтед выбрал замену Магуайру

Манчестер Юнайтед собрался продать 32-летнего защитника Гарри Магуайра. Вместо него манкунианцы планируют подписать центрбека ливерпульского Эвертона Джарреда Брентуэйта, утверждает TEAMtalk.

"Красные дьяволы" пытались продать ветерана в предыдущие трансферные окна. Однако на препятствии трансферу стали запросы Магуайра по поводу зарплаты. Зато за центрбека "ирисок" МЮ придется выложить ориентировочно 80 млн фунтов.

Воспитанник Карлайла Брентуэйт перебрался в Ливерпуль в 2020 году. С тех пор он провел 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. На правах аренды защитник играл за Блэкберн и нидерландский ПСВ.

К слову, английский Ливерпуль заинтересовался тремя футболистами Борнмута.

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