Без Забарного: Ливерпуль нацелился на трио из Борнмута

Лидер английской Премьер-лиги смотрит в завтрашний день.

Ливерпуль положил глаз сразу на трех исполнителей Борнмута. Мерсисайдцы интересуют двумя защитниками и нападающим "вишен", сообщает TEAMtalk.

В поле зрения гранда попали центрбек Дин Хейсен, фулбек Милош Керкез и вингер Антуан Семеньо. Они могут заменить лидеров команды – Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха соответственно. Сумма отступных за трио неизвестна.

Ливерпуль готов покрыть часть суммы вингером Беном Доуком. Воспитанник "красных" выступает за Мидлсбро на правах аренды. Шотландец провел 24 матча в Чемпионшипе, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

К слову, ранее Челси решил продать Нкунку в грядущее окно.

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