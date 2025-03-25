Челси готов выставить на продажу нападающего

27-летний Кристофер Нкунку летом может покинуть лондонский Челси. "Синие" рассматривают вариант с продажей нападающего, сообщает GiveMeSport.

На француза в дальнейшем не рассчитывает тренерский штаб английского гранда. Руководство Челси повесило на Нкунку ценник в 60 млн фунтов. В зимнее трансферное окно интерес к нему проявляли мюнхенская Бавария и МЮ.

Кунку переехал на Туманный Альбион из РБ Лейпциг перед сезоном 2023/24. В нынешней кампании он провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил всего 3 мяча. Еще 13 поединков (11 голов) у форварда за плечами в Лиге конференций, Кубках Англии и английской лиге.

Кстати, украинец Таловеров не поможет Плимуту до конца сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!