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Защитник сборной Украины пропустит остаток сезона из-за травмы

Тренер Плимута поделился неутешительной информацией о состоянии Максима Таловерова.
Сегодня, 14:25       Автор: Игорь Мищук
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Защитник английского Плимута и сборной Украины Максим Таловеров выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы колена.

24-летний украинец получил повреждение в последнем поединка Чемпионшипа с Дерби (2:3), после чего отправился в расположение национальной команды, но вскоре покинул стан "сине-желтых", не сумев принять участие в двухматчевом противостоянии с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

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Главный тренер Плимута Мирон Муслич сообщил, что украинский защитник выбыл до конца сезона.

"Я думаю, что Таловеров будет отсутствовать в течение семи-восьми недель и сезон для него завершен. Это огромная потеря для нас.

Он очень разочарован, потому что сезон для него закончился и он больше не сможет нам помочь. За последние два месяца мы хорошо узнали, что Максим - боец, сильный духом, отличный парень с хорошим характером.

Он очень подавлен, но это также возможность для него восстановиться и вылечиться. Он получит полную поддержку от Плимута, всех нас, и тогда вернется", - приводит слова тренера PlymouthLive.

Напомним, что Таловеров перешел в Плимут в январе из австрийского ЛАСКа. В составе английской команды украинский защитник провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Ранее Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Плимут Максим Таловеров

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