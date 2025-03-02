iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута

Максим поделился тем, как болельщики «пилигримов» помогли ему в непростой ситуации.
Сегодня, 15:56
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Защитник Плимута Максим Таловеров в комментарии The Guardian высказался о том, узнают ли его на улицах болельщики команды.

Украинец рассказал, как однажды фаны его клуба помогли ему в сложной ситуации.

"Примерно за 50 метров до банка я понял, что забыл свой паспорт. Некоторые фанаты, которые узнали меня и хотели сфотографироваться, сказали: «Если тебе что-то понадобится, мы всегда сможем тебе помочь».

Поэтому я сказал: «Ребята, вы можете отвезти меня в мой отель и обратно, потому что я забыл свой паспорт?». Мужчина пересел на заднее сиденье: «Макси, садись сюда на переднее сиденье, моя жена подвезет тебя». За эти пять минут в машине они поделились многими историями об истории клуба и города".

Также центрбек высказался об эмоциях от дебюта за "пилигримов".

"Мой дебютный матч с Вест Бромвичем (2:1) будет в моей голове до последних дней. На следующий вечер я просто гулял по улицам, а фанаты кричали мне: "Макси! Макси!". На мне была шапка, поэтому я даже не знаю, как они поняли, что это я", - рассказал Максим.

Напомним, ранее сообщалось, что Таловеров стал лучшим игроком Плимута в игре против Ман Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Плимут Максим Таловеров

Статьи по теме

"Показал мне человека, которым я хочу быть": Таловеров восторжен лидером Ливерпуля "Показал мне человека, которым я хочу быть": Таловеров восторжен лидером Ливерпуля
Таловеров поделился эмоциями после игры с Ман Сити Таловеров поделился эмоциями после игры с Ман Сити
Манчестер Сити, несмотря на пропущенный от Таловерова, прошел Плимут в Кубке Англии Манчестер Сити, несмотря на пропущенный от Таловерова, прошел Плимут в Кубке Англии
Барселона в большинстве разгромила Сосьедад Барселона в большинстве разгромила Сосьедад

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа19:08
Барселона в большинстве разгромила Сосьедад
Европа18:59
Гвардиола: Если Ман Сити победит в Кубке Англии, то это не спасет сезон
Европа18:37
Манчестер Сити хочет продлить контракт с лидером
Футбол18:30
IFAB утвердил новое правило общения с арбитрами
Формула 117:57
Феррари намеренно затягивает переход нового технического директора Астон Мартин
Европа17:49
Анчелотти высказался о возможности возглавить Рому
Украина17:22
Заря уверенно разобралась с Рухом
Европа17:07
Аморим высказался об удачном старте Антони в аренде в Бетисе
Баскетбол16:53
Днепр и Ровно пробились в финал Кубка Украины: ФБУ изменила дату поединка
Европа16:37
Палкин: Украина не чувствует того единства, о котором постоянно говорят в ФИФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK