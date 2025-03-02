Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута

Максим поделился тем, как болельщики «пилигримов» помогли ему в непростой ситуации.

Защитник Плимута Максим Таловеров в комментарии The Guardian высказался о том, узнают ли его на улицах болельщики команды.

Украинец рассказал, как однажды фаны его клуба помогли ему в сложной ситуации.

"Примерно за 50 метров до банка я понял, что забыл свой паспорт. Некоторые фанаты, которые узнали меня и хотели сфотографироваться, сказали: «Если тебе что-то понадобится, мы всегда сможем тебе помочь».

Поэтому я сказал: «Ребята, вы можете отвезти меня в мой отель и обратно, потому что я забыл свой паспорт?». Мужчина пересел на заднее сиденье: «Макси, садись сюда на переднее сиденье, моя жена подвезет тебя». За эти пять минут в машине они поделились многими историями об истории клуба и города".

Также центрбек высказался об эмоциях от дебюта за "пилигримов".

"Мой дебютный матч с Вест Бромвичем (2:1) будет в моей голове до последних дней. На следующий вечер я просто гулял по улицам, а фанаты кричали мне: "Макси! Макси!". На мне была шапка, поэтому я даже не знаю, как они поняли, что это я", - рассказал Максим.

Напомним, ранее сообщалось, что Таловеров стал лучшим игроком Плимута в игре против Ман Сити.

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