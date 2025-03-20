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"Фантастическая новость": Кличко отреагировал на сохранение бокса в программе Олимпиады

Легендарный украинский чемпион высказался в поддержку своего вида спорта.
Сегодня, 20:48       Автор: Игорь Мищук
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и олимпийский чемпион Владимир Кличко прокомментировал сохранение бокса в программе Олимпийских игр-2028.

Легендарный украинский боксер выразил удовлетворение, что подобное решение было утверждено Международным олимпийским комитетом.

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"Это абсолютно фантастическая новость. Олимпийское золото стало одним из самых ярких моментов моей карьеры, и мне бы не хотелось, чтобы эта возможность была отнята у будущих поколений.

Олимпийские игры так важны для нашего спорта, и не быть их частью было бы катастрофой для бокса и боксеров по всему миру, от любителей до профессионалов.

Это еще одна замечательная история возвращения бокса. Это была долгая и тяжелая битва, но в итоге было принято правильное решение. Я хотел бы лично поблагодарить и поздравить всех, кто связан с World Boxing, за работу, которую они проделали, чтобы сохранить бокс как олимпийский вид спорта", - приводит слова Кличко Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик остается лидером рейтинга P4P от The Ring, а в топ-10 поднялся новичок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры олимпиада Владимир Кличко

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