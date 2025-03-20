"Фантастическая новость": Кличко отреагировал на сохранение бокса в программе Олимпиады
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и олимпийский чемпион Владимир Кличко прокомментировал сохранение бокса в программе Олимпийских игр-2028.
Легендарный украинский боксер выразил удовлетворение, что подобное решение было утверждено Международным олимпийским комитетом.
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"Это абсолютно фантастическая новость. Олимпийское золото стало одним из самых ярких моментов моей карьеры, и мне бы не хотелось, чтобы эта возможность была отнята у будущих поколений.
Олимпийские игры так важны для нашего спорта, и не быть их частью было бы катастрофой для бокса и боксеров по всему миру, от любителей до профессионалов.
Это еще одна замечательная история возвращения бокса. Это была долгая и тяжелая битва, но в итоге было принято правильное решение. Я хотел бы лично поблагодарить и поздравить всех, кто связан с World Boxing, за работу, которую они проделали, чтобы сохранить бокс как олимпийский вид спорта", - приводит слова Кличко Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Усик остается лидером рейтинга P4P от The Ring, а в топ-10 поднялся новичок.
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