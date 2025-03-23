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Футбол

Вингер Ливерпуля намерен перебраться в испанский гранд

Луис Диаз хочет сменить клубную прописку.
Сегодня, 17:35       Автор: Василий Медвидь
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Вингер Ливерпуля Луис Диас, похоже, собирается покинуть клуб по окончании этого сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, колумбиец намерен перебраться в Барселону. Диас мечтает о том, чтобы каталонцы сделали предложение по нему летом.

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Стоит отметить, что со стороны «сине-гранатовых» присутствует интерес к игроку. Подписание Луиса является приоритетным для спортивного дирекотра Барсы Деку.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 42 матча, отметившись 12 мячами и отдав 5 ассистов.

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