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Де Росси похвалил Раньери за трансформацию Ромы

Специалист прокомментировал успехи своего коллеги и экс-наставника.
Сегодня, 20:44       Автор: Василий Медвидь

Экс-тренер и бывший игрок Ромы Даниэле де Росси поделился мыслями о трансформации «волков» под руководством Клаудио Раньери.

По словам де Росси, Раньери провел невероятную работу.

«То, что Раньери сделал с Ромой - прекрасно. Это фантастика, фантастика», - сказал Даниэле.

Ранее сообщалось. что вратарь Ромы может помешать трансферу Трубина в Ман Сити.

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