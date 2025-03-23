Топ-клуб АПЛ будет пытаться подписать Трубина в случае неудачи с одноклубником Довбика

Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин не является приоритетным вариантом усиления вратарской позиции для Ман Сити. Об этом сообщает портал Glorioso 1904.

Издание отмечает, что в первую очередь «горожане» будет пытаться подписать Миле Свилара, которым также интересуется Челси и Фенербахче. В случае неудачи, манкунианцы переключатся именно на Анатолия.

Шансы на любой трансфер вратаря в стан Ман Сити повышает то, что нынешний голкипер команды Эдерсон, вероятно, покинет клуб летом.

В текущем сезоне Трубин провел 38 матчей, из которых в 16 не пропускал.

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