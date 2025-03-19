Турецкий гранд хочет приобрести партнера Довбика
Миле Свилар может перебраться в Фенербахче.
Голкипер Ромы Миле Свилар может сменить клубную прописку.
Как сообщает Джанлука ди Марцио, Свилар и Рома не могут договориться об условиях нового контракта. "Волки" готовы платить 1.6 млн евро в год с бонусами, однако Миле хочет получать большую сумму.
Также отмечается, что в услугах вратаря заинтересованы Челси и Фенербахче. Интерес турецкого гранда более предметный. "Желтые канарейки" готовы предложить в обмен своего нынешнего голкипера Доминика Ливаковича.
Напомним, ранее на ISPORT появилась реакция сети на победный гол Довбыка.
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