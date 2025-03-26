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Футбол

Лунин может получить шанс сыграть в ближайшем матче Ла Лиги

Тренерский штаб Реала не хочет рисковать Тибо Куртуа, который имеет проблемы со здоровьем.
Сегодня, 19:48       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может выйти в стартовом составе на ближайший матч чемпионата Испании против Леганеса.

Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа почувствовал мышечный дискомфорт еще во время первого поединка сборной Бельгии против Украины в плей-офф Лиги наций и пропустил ответный матч.

Как сообщает Marca, вернувшись в расположение клуба, бельгийский голкипер продолжает процесс восстановления и работает по индивидуальной программе, а его участие в поединке с Леганесом находится под вопросом.

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Предполагается, что тренерский штаб мадридцев не станет рисковать здоровьем своего первого номера и предоставит ему время на восстановление кондиций, а украинцу - возможность сыграть в следующем матче.

Поединок 29-го тура Ла Лиги Реал - Леганес состоится в субботу, 29 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел за Реал во всех турнирах десять матчей, в которых пропустил 13 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что на Лунина претендует топ-клуб английской Премьер-лиги.

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