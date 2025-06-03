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Футбол

Фернандеш прокомментировал слухи об уходе из МЮ

Полузащитник решил остаться в составе "манкунианцев".
Вчера, 21:32       Автор: Василий Медвидь

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался об интересе со стороны Аль-Хиляля.

По словам Фернандеша, он рассматривал предложение, однако, после разговора с женой, решил остаться в составе манкунианцев.

"Это было очень амбициозное предложение. Президент был фантастическим человеком, мы не обсуждали зарплату сначала. Конечно, я обсудил это со своим агентом. Затем я поговорил с женой и семьей, и она спросила меня, каковы мои личные цели в карьере.

Это было легкое решение, даже на семейном уровне... Там был Жоау Канселу, мои дети привыкли проводить время с ним, пока мы в сборной... Мы очень дружим. Но я хочу оставаться на высшем уровне, играть в крупных турнирах. И я чувствую, что способен на это".

Напомним, ранее стало известно, что Аль-Хиляль определился с альтернативой Фернандешу.

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