Амбициозный середняк Серии А нацелился на игрока Реала

Хакобо Рамон может оказаться в Комо.

Итальянский Комо нашел альтернативу Малику Тиаву, который отказался от перехода в стан «лариджани».

Как сообщает Николо Скира, коллектив Сеска Фабрегаса нацелился на 20-летнего центрбека Хакобо Рамона. Детали потенциального трансфера неизвестны.

Испанец оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро. В сезоне-2024/25 Рамон провел 6 матчей за Реал, отличившись одним голом.

Комо в своем дебютном сезоне в Серии А занял 12 место, а в это межсезонье проводит затратное трансферное окно, потратив на новичков уже около 100 млн евро. Амбициозный середняк итальянского элитного дивизиона усилился вингерами Джейденом Аддаи и Хесусом Родригесом, полузащитником Марко Батуриной, левым и правым защитниками Алексом Валье и Игнасом ван дер Бремптом и центрбеком Фелипе Джеком.

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