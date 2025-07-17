"Мне выпала честь делить раздевалку с легендами": Васкес официально попрощался с Реалом

В четверг, 17 июля, на базе Реала прошла церемония прощания с Лукасом Васкесом.

Напомним, защитник попал в систему Реала в 2007 году, а дебютировал за первую команду в 2015 году.

С тех пор Васкес с клубом выиграл 23 трофея, включая пять Лиг чемпионов. Испанец покинул клубным свободным агентом, но прежде попрощался со всеми.

Это один из важнейших дней в моей жизни. Спасибо за все аплодисменты и поддержку, вы заставили меня чувствовать, что я дома. Сегодня пришло время прощаться, но с Реалом я не попрощаюсь никогда. Мне выпала честь делить раздевалку с легендами и завоевывать трофеи, но, прежде всего, я был счастлив. Я чувствовал себя ценным, уважаемым и любимым. Спасибо президенту за то, что позволил мне осуществить мечту. Спасибо Хосе Анхелю Санчесу, что отдавал все свои силы во время переговоров. Я осуществил свою мечту. Я ухожу, но Мадрид никогда не покинет меня. Я навсегда останусь Лукасом Васкесом, воспитанником мадридского Реала

Ранее также стало известно, что Ливерпуль приблизился к трансферу форварда.

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