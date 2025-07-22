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Футбол

"Продать сложно": в Англии объяснили, почему Зинченко может остаться в Арсенале

Пребывание украинца в стане "канониров" может продлиться еще на год.
Сегодня, 12:14       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко может остаться в лондонском клубе еще на сезон - до конца своего действующего контракта.

Как сообщил журналист The Telegraph Сэм Дин, "канониры" не особо заинтересованы в продолжении сотрудничества с 28-летним футболистом, но у них возникли проблемы с его продажей из-за высокой заработной платой игрока.

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"Продать Александра Зинченко может быть сложно. Весомая причина - его зарплата. Кроме того, он живет в Лондоне, ему здесь комфортно, у него тут семья, дети.

До завершения его контракта остается всего год, а статус свободного агента может дать ему гораздо больше свободы в выборе", - рассказал Дин в подкасте Latte Firm.

Напомним, в минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах Арсенала во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Арсенал представил гостевую форму на новый сезон.

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