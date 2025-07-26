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Футбол

Эвертон согласовал переход конкурента для Миколенко

Английский клуб подпишет 19-летнего защитника Баварии.
Сегодня, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Адам Азну / Getty Images
Адам Азну / Getty Images

Эвертон договорился с Баварией о переходе левого защитника Адама Азну, который может стать конкурентом для украинца Виталия Миколенко.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 9 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

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Сам 19-летний футболист также дал согласие на трансфер и в ближайшие дни должен пройти медицинское обследование в английском клубе.

Азну перешел в Баварию из академии Барселоны летом 2022 года. Ранее защитник играл за юношеские сборные Испании и Марокко, но окончательным его выбором стала национальная команда африканской страны.

В прошлом сезоне Азну принял участие в четырех матчах первой команды Баварии, а в феврале отправился в аренду в испанский Вальядолид, где сыграл в 13 поединках без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Эвертон подписал форварда из Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария трансферы эвертон

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