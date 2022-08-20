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Зинченко выйдет в старте Арсенала в третьем подряд матче АПЛ

Украинец сыграет с первых минут против Борнмута.
Сегодня, 19:15
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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В субботу, 20 августа, лондонский Арсенал в рамках третьего тура английской Премьер-лиги сыграет на выезде против Борнмута.

Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета объявил стартовый состав своей команды, оставив его неизменным по сравнению с предыдущими двумя победными матчами против Кристал Пэлас (2:0) и Лестера (4:2) и снова доверив место в основе украинскому защитнику Александру Зинченко.

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Для украинца этот матч станет третьим официальным поединком в составе лондонского клуба, за который он уже успел отличиться голевой передачей в игре с Кристал Пэлас.

Матч третьего тура АПЛ Матч Борнмут - Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени.

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