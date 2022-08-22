"Заслужил": Президент Реала объяснил, почему Каземиро уходит из команды

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал продажу полузащитника Каземиро в Манчестер Юнайтед.

По словам главы "сливочных", бразильский хавбек в качестве легенды клуба заслужил сам принимать решения по поводу дальнейшей карьеры.

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"Каземиро - легенда, он заслужил сам принять решение относительно своего будущего за все то, что он дал нам.

В этот сезон мы смотрим с большим энтузиазмом. У нас отличная команда и тренер. Мы одержимы борьбой до конца с игроками, которые показали нам столь хорошие результаты в прошлом году", - приводит слова Переса Marca.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед уже объявил о будущем переходе Каземиро.