iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Заслужил": Президент Реала объяснил, почему Каземиро уходит из команды

Флорентино Перес высказался о бразильском хавбеке.
Сегодня, 17:09
Флорентино Перес и Каземиро / realmadrid.com
Флорентино Перес и Каземиро / realmadrid.com
0 0 0

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал продажу полузащитника Каземиро в Манчестер Юнайтед.

По словам главы "сливочных", бразильский хавбек в качестве легенды клуба заслужил сам принимать решения по поводу дальнейшей карьеры.

Читай также: Каземиро не сдержал слез во время прощания с Реалом

"Каземиро - легенда, он заслужил сам принять решение относительно своего будущего за все то, что он дал нам.

В этот сезон мы смотрим с большим энтузиазмом. У нас отличная команда и тренер. Мы одержимы борьбой до конца с игроками, которые показали нам столь хорошие результаты в прошлом году", - приводит слова Переса Marca.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед уже объявил о будущем переходе Каземиро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы каземиро манчестер юнайтед Флорентино Перес Реал Мадрид
0 0 0

Статьи по теме

Каземиро не сдержал слез во время прощания с Реалом Каземиро не сдержал слез во время прощания с Реалом
Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Родман отправится в Россию, чтобы помочь заключенной баскетболистке, которую приговорили к 9 годам тюрьмы Родман отправится в Россию, чтобы помочь заключенной баскетболистке, которую приговорили к 9 годам тюрьмы
Помочь журналистам

Видео

Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией
Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

Другие19:17
Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией
Формула 118:52
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
НБА18:36
Родман отправится в Россию, чтобы помочь заключенной баскетболистке, которую приговорили к 9 годам тюрьмы
Формула 118:07
30 кг веса на шею: Расселл готовится к возвращению Формулы 1
18:05
Новости компаний: Внедорожник от Favbet спас жизнь
Формула 117:45
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
НБА17:39
Легенда Майами проведет последний сезон в НБА, после чего завершит карьеру
Европа17:09
"Заслужил": Президент Реала объяснил, почему Каземиро уходит из команды
Бокс16:38
Промоутер Усика отреагировал на информацию о возможной дате боя с Фьюри
Европа15:47
Каземиро не сдержал слез во время прощания с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK