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Каземиро не сдержал слез во время прощания с Реалом

Бразильский хавбек вскоре официально станет игроком Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 15:47
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images
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Мадридский Реал организовал специальную церемонию, на которой попрощался с полузащитником Каземиро, который в ближайшее время должен завершить переход в Манчестер Юнайтед.

Сам бразильский футболист во время мероприятия настолько растрогался, что не смог сдержать слез еще до начала своей речи.

"Я ухожу с ощущением огромного счастья и чувством выполненного долга. Когда я уехал из Сан-Паулу в 2013 году, я сказал, что собираюсь сделать все ради Реала. Так и произошло. Я буду спать спокойно, зная, что я сделал это.

Всегда тяжело принимать важные решения в своей жизни. После победы в Лиге чемпионов я сказал агенту, что считаю завершившейся свою карьеру в Реале. После празднования и выходных у меня было точно такое же чувство. Я самый счастливый в мире, думаю, мы сотворили историю. Жена с самого начала поддержала меня в принятом мной решении. Мне было трудно разговаривать с Флорентино Пересом. Честность - одна из моих главных ценностей, и я был честен с ним.

Я ищу новые вызовы, новые цели. Хочу попробовать другую культуру и другой клуб. Я ничего там не выиграл и хочу помочь Манчестер Юнайтед, как Реалу. Я полон надежд. Английская Премьер-лига - турнир, который мне нравится, всегда хотел там сыграть. Мне были нужны перемены", - приводит слова Каземиро Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед уже объявил о будущем переходе Каземиро.

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