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Конте одобрил переход Малиновского

Итальянский специалист не прочь потренировать украинского хавбека.
Сегодня, 13:47
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Руслан Малиновский стал на шаг ближе к уходу из Аталанты.

Как сообщает издание Daily Record, главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте был бы удовлетворен кандидатурой украинца в качестве усиления центра поля.

Источник отмечает, что лондонцы готовы выложить за украинского полузащитника 15 миллионов в европейской валюте.

В этом сезоне футболист уже успел отличиться одним голом и одним ассистом за два матча в чемпионате Италии.

Напомним, что в услугах Малиновского также заинтересован Марсель.

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