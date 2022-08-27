Конте одобрил переход Малиновского

Руслан Малиновский стал на шаг ближе к уходу из Аталанты.

Как сообщает издание Daily Record, главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте был бы удовлетворен кандидатурой украинца в качестве усиления центра поля.

Источник отмечает, что лондонцы готовы выложить за украинского полузащитника 15 миллионов в европейской валюте.

В этом сезоне футболист уже успел отличиться одним голом и одним ассистом за два матча в чемпионате Италии.

Напомним, что в услугах Малиновского также заинтересован Марсель.