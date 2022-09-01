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Малиновский не покинет Аталанту в текущее трансферное окно

Ни АПЛ, ни Лига 1 не получат в свое распоряжение украинского хавбека.
Сегодня, 21:08
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Очередная трансферная сага лета подошла к концу - Руслан Малиновский продолжит свои выступления за Аталанту.

По информации Фабрицио Романо, украинский полузащитник не сменит клубную прописку до самого закрытия трансферного окна. Такое решение принял лично президент "богини" Антонио Перкасси.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини Малиновский может покинуть команду. Главными претендентами на игрока назывались Тоттенхэм и Марсель.

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В нынешнем сезоне Руслан Малиновский появился на поле три раза, в сумме отыграв 145 минут. За это время он успел оформить один гол и одну результативную передачу, благодаря чему Аталанта после трех туров Серии А занимает седьмое место.

Напомним, что в четверг, 1 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Италии, в котором бергамаски на своем поле будут принимать Торино. И Руслан попал в заявку на данный поединок. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол аталанта Серия А Руслан Малиновский
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