Малиновский - в заявке на матч против Торино

По всей видимости, украинец останется в Аталанте.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в заявку на поединок Серии А против Торино.

Главный тренер "богини" Джанпьеро Гасперини на фоне слухов о трансфере хавбека решил внести его в список игроков, которые могут выйти на поле в завтрашней игре.

Отметим, что трансферное окно в топ-5 чемпионатах завершается уже в скором времени, что делает переход Малиновского в другой клуб очень маловероятным.

Матч четвертого тура итальянского чемпионата между Аталантой и Торино состоится завтра, 1 сентября, в 21.45 по киевскому времени.