Малиновский - в заявке на матч против Торино
По всей видимости, украинец останется в Аталанте.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в заявку на поединок Серии А против Торино.
Главный тренер "богини" Джанпьеро Гасперини на фоне слухов о трансфере хавбека решил внести его в список игроков, которые могут выйти на поле в завтрашней игре.
Torna @DZappacosta! 😁— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 31, 2022
👇 Ecco i nostri convocati!#Zappacosta is back! 💪
📋 Here's our squad list!#AtalantaTorino #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ul4ZJA6YD8
Отметим, что трансферное окно в топ-5 чемпионатах завершается уже в скором времени, что делает переход Малиновского в другой клуб очень маловероятным.
Матч четвертого тура итальянского чемпионата между Аталантой и Торино состоится завтра, 1 сентября, в 21.45 по киевскому времени.