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Малиновский - в заявке на матч против Торино

По всей видимости, украинец останется в Аталанте.
Сегодня, 19:51
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в заявку на поединок Серии А против Торино.

Главный тренер "богини" Джанпьеро Гасперини на фоне слухов о трансфере хавбека решил внести его в список игроков, которые могут выйти на поле в завтрашней игре.

Отметим, что трансферное окно в топ-5 чемпионатах завершается уже в скором времени, что делает переход Малиновского в другой клуб очень маловероятным.

Матч четвертого тура итальянского чемпионата между Аталантой и Торино состоится завтра, 1 сентября, в 21.45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол италия аталанта Руслан Малиновский
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