Аталанта выставила ценник на Малиновского для Марселя

Футболист сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

29-летний полузащитник попал в сферу интересов Тоттенхэма (Англия) и Марселя (Франция). Однако "шпоры", по всей видимости, отказались от трансферы украинца из-за высокой стоимости.

Как сообщает Tutto Atalanta, итальянский клуб отправил Марселю сообщение, что готов продать Руслана за 25 миллионов евро.

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На данный момент клубы ведут переговоры о потенциальном трансфере украинца.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел три матча за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.