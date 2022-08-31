Аталанта выставила ценник на Малиновского для Марселя
Бергамский клуб хочет заработать на полузащитнике.
Футболист сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
29-летний полузащитник попал в сферу интересов Тоттенхэма (Англия) и Марселя (Франция). Однако "шпоры", по всей видимости, отказались от трансферы украинца из-за высокой стоимости.
Как сообщает Tutto Atalanta, итальянский клуб отправил Марселю сообщение, что готов продать Руслана за 25 миллионов евро.
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На данный момент клубы ведут переговоры о потенциальном трансфере украинца.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел три матча за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.