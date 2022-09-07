В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

В рамках матча второго дивизиона чемпионата штата Амазонас в Бразилии случился дикий эпизод с участием игроков команди Атлетико.

Полузащитник Хулио Кампос получил мяч от партнера около своей штрафной площадки, развернулся и пробил над вратарем, далеко вышедшим из ворот, точно по собственным воротам.

Такой автогол, кажется, не удивил голкипера.

Все случилось за минуту до конца основного времени при счете 1:3 не в пользу Атлетико.

Как сообщает Daily Star, руководство команды после матча уволило из команды Кампоса и еще одного игрока (предположительно вратаря), которых подозревают в организации договорного матча. Также местная прокуратура открыла расследование всей ситуации.