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В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

Игроков подозревают в проведении договорного матча.
Сегодня, 14:40
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В рамках матча второго дивизиона чемпионата штата Амазонас в Бразилии случился дикий эпизод с участием игроков команди Атлетико.

Полузащитник Хулио Кампос получил мяч от партнера около своей штрафной площадки, развернулся и пробил над вратарем, далеко вышедшим из ворот, точно по собственным воротам.

Такой автогол, кажется, не удивил голкипера.

Все случилось за минуту до конца основного времени при счете 1:3 не в пользу Атлетико. 

Как сообщает Daily Star, руководство команды после матча уволило из команды Кампоса и еще одного игрока (предположительно вратаря), которых подозревают в организации договорного матча. Также местная прокуратура открыла расследование всей ситуации.

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В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

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