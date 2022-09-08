iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард ПСЖ стал игроком Галатасарая

Мауро Икарди проведет следующий сезон в аренде.
Вчера, 23:52
Мауро Икарди
Мауро Икарди
0 0 0

Турецкий Галатасарай усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба ПСЖ, стамбульский гранд подписал форварда парижан Мауро Икарди.

Аргентинец проведет в стане "львов" следующий сезон на правах аренды.

Читай также: Галатасарай подписал лучшего бомбардира Наполи и полузащитника Арсенала

Французский клуб будет платить игроку большую часть зарплаты.

В нынешнем сезоне Икарди не успел провести ни одного матча в составе подопечных Кристофа Галтье.

0 0 0

Статьи по теме

US OPEN-2022 (WTA): В полуфинале Швентек сыграет с Соболенко, а Гарсия сразится с Жабер US OPEN-2022 (WTA): В полуфинале Швентек сыграет с Соболенко, а Гарсия сразится с Жабер
Представитель пресс-службы Динамо: В запасных нашей команды во время разминки летели бутылки, их матерей оскорбляли, фанаты Фенербахче скандировали: "слава путину" Представитель пресс-службы Динамо: В запасных нашей команды во время разминки летели бутылки, их матерей оскорбляли, фанаты Фенербахче скандировали: "слава путину"
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Теннис00:55
US OPEN-2022 (WTA): В полуфинале Швентек сыграет с Соболенко, а Гарсия сразится с Жабер
Лига Европы00:40
Представитель пресс-службы Динамо: В запасных нашей команды во время разминки летели бутылки, их матерей оскорбляли, фанаты Фенербахче скандировали: "слава путину"
Лига конференций00:40
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:37
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Сборные00:30
Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета
Лига Европы00:09
Реал Сосьедад неожиданно переиграл Манчестер Юнайтед
Сборные00:05
Евробаскет-2022: Групповой этап завершен, определены все участники плей-офф
Вчера, 23:54
Сборные23:54
Украина заняла второе место по итогам группового этапа чемпионата Европы по баскетболу
Европа23:52
Форвард ПСЖ стал игроком Галатасарая
Лига конференций23:51
Днепр-1 стартовал с поражения в Лиге конференций, минимально проиграв АЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK