Форвард ПСЖ стал игроком Галатасарая
Мауро Икарди проведет следующий сезон в аренде.
Турецкий Галатасарай усилил линию атаки.
Как сообщает пресс-служба ПСЖ, стамбульский гранд подписал форварда парижан Мауро Икарди.
Аргентинец проведет в стане "львов" следующий сезон на правах аренды.
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Французский клуб будет платить игроку большую часть зарплаты.
В нынешнем сезоне Икарди не успел провести ни одного матча в составе подопечных Кристофа Галтье.