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Милан объявил о продлении контракта с ключевым полузащитником

Один из лидеров команды заключил новое соглашение с "россонери".
Вчера, 23:25
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images
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Милан объявил о продлении сотрудничества с ключевым игроком нынешней команды - полузащитником Сандро Тонали.

Как сообщает официальный сайт "россонери", 22-летний футболист подписал новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее, заработная плата итальянского хавбека составит 2,8 миллиона евро за сезон.

Тонали выступает за Милан с 2020 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 87 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с "россонери" полузащитник в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что Милан также продлил контракт с полузащитником Раде Круничем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Сандро Тонали
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