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Футбол

УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится

Европейский футбольный союз готовит ряд санкций на случай проведения скандального поединка.
Вчера, 22:18
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
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Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины может попасть под санкции от УЕФА, если запланированный на 19 ноября в Санкт-Петербурге товарищеский матч с россиянами состоится.

Несмотря на желание Европейского футбольного союза отгородиться от ситуации, утверждая, что контрольные поединки не входят в сферу его ответственности, организация не сможет остаться в стороне от международных законов и санкций, наложенных на страну-агрессора Евросоюзом и США. Из-за чего сборные и клубы Боснии и Герцеговины могут наказать так же, как и российские.

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Как утверждает издание Avaz, ряд санкций может включать отстранение боснийских клубов и сборных от международных соревнований. Также футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины лишится финансирования от разнообразных проектов УЕФА и ФИФА.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведение матча Боснии и Герцеговины с россиянами.

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