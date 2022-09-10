УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведение матча Боснии и Герцеговины с россиянами

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением, потребовав от УЕФА и ФИФА не допустить проведения товарищеского матча Боснии и Герцеговины против россиян, который планируют сыграть 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Также УАФ направила письмо боснийской футбольной ассоциации, в котором объяснила недопустимость проведения подобного поединка.

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"Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями", - говорится в письме УАФ.

Ранее сообщалось, что ведущие игроки боснийской сборной отказываются принимать участие в товарищеском матче с россиянами. Публично против проведения подобного поединка уже выступили лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

В свою очередь УЕФА ранее отреагировал на ситуацию с товарищеским матчем сборной Боснии и Герцеговины с россиянами, заявив, что не отрицает проведение подобного поединка.