Озвучена сумма, которую Босния и Герцеговина может получить за матч с россиянами
Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины получит выплату за проведение товарищеского матча с россиянами, который планируют сыграть 19 ноября в Санкт-Петербурге.
Как утверждает Sport.avaz.ba, боснийская сторона должна получить за этот контрольный поединок 200 тысяч евро.
Кроме того, российский футбольный союз обязался взять на себя все расходы сборной Боснии и Герцеговины, связанные с перелетом, проживанием и питанием команды.
Ранее сообщалось, что ведущие игроки боснийской сборной отказываются принимать участие в товарищеском матче с россиянами. В частности, публично против проведения подобного поединка выступили лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич.
В свою очередь УЕФА отреагировал на ситуацию с товарищеским матчем сборной Боснии и Герцеговины с россиянами, заявив, что не отрицает проведение подобного поединка.