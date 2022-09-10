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Футбол

Озвучена сумма, которую Босния и Герцеговина может получить за матч с россиянами

Также страна-агрессор готова взять на себя все расходы боснийской сборной, связанные с проведением поединка.
Сегодня, 11:51
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
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Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины получит выплату за проведение товарищеского матча с россиянами, который планируют сыграть 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Как утверждает Sport.avaz.ba, боснийская сторона должна получить за этот контрольный поединок 200 тысяч евро.

Кроме того, российский футбольный союз обязался взять на себя все расходы сборной Боснии и Герцеговины, связанные с перелетом, проживанием и питанием команды.

Ранее сообщалось, что ведущие игроки боснийской сборной отказываются принимать участие в товарищеском матче с россиянами. В частности, публично против проведения подобного поединка выступили лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

В свою очередь УЕФА отреагировал на ситуацию с товарищеским матчем сборной Боснии и Герцеговины с россиянами, заявив, что не отрицает проведение подобного поединка.

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