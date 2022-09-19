Стала известна судьба Индзаги в Интере

В воскресенье, 18 сентября, Интер на выезде уступил Удинезе (1:3) в рамках чемпионата Италии.

Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги попал под критику. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство клуба не собирается увольнять специалиста.

Читай также: Милан, Интер, Рома и Ювентус проиграли в один день впервые за почти 70 лет

По информации источника, напряжение в клубе растет, однако увольнение не стоит во главе. Руководство Интера продолжит поддерживать тренера и дальше.

Отмечается, что у специалиста есть время улучшить ситуацию до чемпионата мира, который начнется в ноябре.

В турнирной таблице Серии А Интер занимает седьмое место, имея 12 очков.

Ранее сообщалось, что Интер может продлить аренду Лукаку.