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Футбол

Стала известна судьба Индзаги в Интере

Миланский клуб имеет неудачную серию в чемпионате Италии.
Сегодня, 13:28
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images
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В воскресенье, 18 сентября, Интер на выезде уступил Удинезе (1:3) в рамках чемпионата Италии.

Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги попал под критику. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство клуба не собирается увольнять специалиста.

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По информации источника, напряжение в клубе растет, однако увольнение не стоит во главе. Руководство Интера продолжит поддерживать тренера и дальше.

Отмечается, что у специалиста есть время улучшить ситуацию до чемпионата мира, который начнется в ноябре.

В турнирной таблице Серии А Интер занимает седьмое место, имея 12 очков.

Ранее сообщалось, что Интер может продлить аренду Лукаку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол интер чемпионат Италии Симоне Индзаги Сериа А
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