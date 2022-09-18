Интер может продлить аренду Лукаку

Бельгиец близок к тому, чтобы провести следующий сезон в стане "нерадзурри".

Журналист Джанлука Ди Марцио выступил с инсайдом, в котором заявил, что арендованный форвард Интера Ромелу Лукаку вряд ли вернется в Челси.

"После всего, что он сказал, всего, что он сделал, чтобы показать любовь к Интеру, я думаю, что это будет сложно. Как он может опять поехать Челси, как он может снова играть в той футболке? Он сделал все для того, чтобы вернуться в Интер.

Думаю, клубы найдут лучший выход. Возможно, договорятся об еще одной аренде. Возвращение мне кажется маловероятным.

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Интер заплатил 8 млн евро за аренду и заплатит еще 10 млн за ее продление на год. Стоимость Лукаку будет становиться все ниже и ниже, если Интер решит его выкупить", – сказал Ди Марцио в интервью Sky Sport Italia.

В текущем сезоне на счету Лукаку 1 гол и 1 ассистент в 3 матчах Серии А.