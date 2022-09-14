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Мальдини подтвердил интерес Челси к Леау

Действующий чемпион Италии отказался продавать лидера атаки.
Вчера, 23:20
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images
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Директор Милана Паоло Мальдини рассказал о предложении Челси по форварду Рафаэлю Леау.

"Челси не делал официального предложения по Леау, но было устное предложение от них. И мы, конечно, отклонили его.

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Леау знает, что остаться в Милане – лучший способ улучшить свое положение. Мы хотим добиться больших успехов с Рафой в нашем проекте", – сказал Мальдини в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Леау 3 гола и 3 ассиста в 6 матчах Серии А.

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