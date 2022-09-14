iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан - Динамо Загреб 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов победной игры "россонери".
Вчера, 22:11
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images
0 0 0

На Сан-Сиро прошел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Милан принимал в гостях загребский Динамо.

Голы Жиру, Салемакерся и Побега принесли команде Стефано Пиоли уверенную победу со счетом 3:1. В составе хорватского клуба голом престижа отличился Оршич.

Обзор матча

Милан - Динамо Загреб 3:1
Голы: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 - Оршич, 56.

Милан: Меньян - Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес - Тонали (Побега, 67), Беннасер (Крунич, 78), Салемакерс (Мессиас, 78), Диас (Дест, 78), Леау - Жиру (де Кетеларе, 68).

Динамо Загреб: Ливакович - Мохаррами (Шпикич, 63), Ристовски (Дрмич, 78), Шутало, Перич, Любичич - Адеми, Мишич, Иванушец - Оршич (Марин, 84), Петкович (Батурина, 84).

Предупреждения: Оршич, Марин.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Милан Динамо Загреб
0 0 0

Статьи по теме

Гол Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Дортмунд Гол Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Дортмунд
Мальдини подтвердил интерес Челси к Леау Мальдини подтвердил интерес Челси к Леау
Месси установил несколько уникальных достижений Лиги чемпионов Месси установил несколько уникальных достижений Лиги чемпионов
Сенсация за сенсацией: Польша вышла в полуфинал Евробаскета, а Словения едет домой Сенсация за сенсацией: Польша вышла в полуфинал Евробаскета, а Словения едет домой
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов
Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:53
Лига Чемпионов23:53
Гол Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Дортмунд
Сборные23:49
Сенсация за сенсацией: Польша вышла в полуфинал Евробаскета, а Словения едет домой
Европа23:20
Мальдини подтвердил интерес Челси к Леау
Лига Чемпионов23:12
Месси установил несколько уникальных достижений Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:50
Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов
НБА22:37
Карри близок к заключению пожизненного контракта с Under Armour на миллиард долларов
ММА22:25
Американский блогер заявил о намерении подраться с Нейтом Диазом
Лига Чемпионов22:11
Милан - Динамо Загреб 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:55
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов21:46
Милан обыграл на своем поле Динамо Загреб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK