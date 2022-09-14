Милан - Динамо Загреб 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
На Сан-Сиро прошел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Милан принимал в гостях загребский Динамо.
Голы Жиру, Салемакерся и Побега принесли команде Стефано Пиоли уверенную победу со счетом 3:1. В составе хорватского клуба голом престижа отличился Оршич.
Обзор матча
Милан - Динамо Загреб 3:1
Голы: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 - Оршич, 56.
Милан: Меньян - Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес - Тонали (Побега, 67), Беннасер (Крунич, 78), Салемакерс (Мессиас, 78), Диас (Дест, 78), Леау - Жиру (де Кетеларе, 68).
Динамо Загреб: Ливакович - Мохаррами (Шпикич, 63), Ристовски (Дрмич, 78), Шутало, Перич, Любичич - Адеми, Мишич, Иванушец - Оршич (Марин, 84), Петкович (Батурина, 84).
Предупреждения: Оршич, Марин.
Источник: MEGOGO