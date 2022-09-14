Милан обыграл на своем поле Динамо Загреб

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Милан принимал Динамо Загреб. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Первый забитый мяч зрителям пришлось ждать целых 45 минут. Под занавес тайма голом отметился форвард Милана Оливье Жиру.

Вторая половина встречи началась с забитого гола хозяев. Салемакерс отметился голом с передачи Леау.

Гости также не стояли в стороне и спустя некоторое время ответили голом Оршича. Казалось, что у Загреба появилась надежда на ничью, однако это не так.

Милан убрал все вопросы касаемо победителя в середине тайма, забив на 77 минуте. Побега принес своей команде символичную победу.

Милан – Динамо Загреб 3:1

Голы: Жиру, 45, Салемакерс, 47, Побега, 77 - Оршич, 56

Милан: Меньян – Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес – Тонали (Побега, 67), Беннасер (Крунич, 78), Салемакерс (Мессиас, 78), Диас (Дест, 78), Леау – Жиру (Де Кетеларе, 67).

Динамо Загреб: Ливакович - Любичич, Перич, Шутало, Ристовски (Дрмич, 78), Мохаррами (Шпикич, 63) - Иванушец, Мишич, Адеми - Петкович (Батурина, 84), Оршич (Марин, 84).

Предупреждение: Оршич.